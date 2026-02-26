楽天は２６日、仙台駅で開幕カウントダウンボードの除幕式を行った。イベントに参加し、今季からアンバサダーに就任した岡島豪郎氏は「開幕まで待ち遠しい。楽しみでしょうがない。（球場が改修されたので）１年を通してホームランに期待してほしい」。同アンバサダーの銀次氏は「（今年のキャンプを見て）選手の状態はすごく良い。若い力とベテランの力で盛り上げて欲しい」と、開幕に向けて期待を寄せた。開幕戦は３月２７