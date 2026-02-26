日本発の9人組グローバルグループ「&TEAM」が25日、神奈川・Kアリーナ横浜で行われた『One Republic “From Asia, With Love” 2026 in Japan』にゲスト出演し、計9曲を披露した。【写真】One Republicへの愛を語った&TEAM&TEAMが2023年11月15日にリリースした&TEAM 1st ALBUM『First Howling : NOW』に収録されている「Dropkick」のプロデュースにOne Republicのフロントマン・Ryan Tedder氏が参加しており、