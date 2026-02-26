上げ幅が一時700円を超え5万9000円台を付けた日経平均株価を示すモニター。取引時間中の最高値を更新した＝26日午前、東京都中央区26日午前の東京株式市場は日経平均株価（225種）が続伸し、前日終値からの上げ幅が一時700円を超え、5万9000円を突破した。取引時間中の最高値を連日で更新し、節目の6万円に迫った。米半導体大手エヌビディアの好決算を受け、人工知能（AI）関連銘柄を中心に買い注文が優勢となった。午前9時15