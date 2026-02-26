日経平均株価は取引時間中として初めて5万9000円を突破しています。【映像】日経平均株価の動き日経平均株価は取引開始直後から上昇し、その後、上げ幅を700円まで拡大しています。取引時間中としては初めて5万9000円を超えて取引されています。日本時間の早朝に発表されたアメリカの半導体大手・エヌビディアの決算が市場の予想を上回る結果となり、半導体関連銘柄などで買いが広がりました。円相場が1ドル＝156円台と円