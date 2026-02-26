アイドルグループ・乃木坂46の新ビジュアルが26日、公開となった。【撮り下ろしカット】佇まいから美しすぎる…儚い表情も見惚れる梅澤美波4月8日発売となる41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』の選抜メンバーによるもので、5期生・池田瑛紗がセンターに立ち、フォーメーションのフロントを務める4期生・遠藤さくらと5期生・五百城茉央が左右に並ぶ。これぞ乃木坂46といった、可憐でありながらも芯を持つ姿