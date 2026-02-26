女優の三田寛子（60）が26日までに自身のインスタグラムを更新し、アイドル時代の同期との3ショットを披露した。「KAORUKO exhibition『福をまねくものたち』秀美ちゃんと待ち合わせて一緒に行ってきました」と書き出すと、かつてアイドルの新井薫子として活動していたアーティストのKAORUKO氏と自身、タレント・薬丸裕英の妻の石川秀美さんとの展覧会での3ショットをアップ。3人は「花の82年組」アイドルデビューの同期