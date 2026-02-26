グラビアアイドル佐野なぎさ（25）が25日にインスタグラムを更新。バリ島を訪れたことを報告した。佐野は「バリ島の海びっくりするくらい綺麗だった」とつづり、青い海を背景にしたビキニ姿を投稿した。佐野は淡い水色のビキニを着用。96センチのマシュマロバストを際立たせている。この投稿にフォロワーからは「たまらん成長投資枠」「最高です」「素敵な水着写真」「素敵な笑顔」とコメントが寄せられている。佐野は23年に立命館