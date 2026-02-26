女優白石まるみ（63）が25日、インスタグラムを更新。ミニスカート姿を投稿した。白石は「自分じゃ撮れないし、滅多に自分1人だけ写ってる全身写真って持ってないから、お友達が撮ってくれました」とつづり、黒いミニスカートに、オーバーニーブーツを合わせたコーディネートを披露した。スカートとブーツの間から絶対領域をのぞかせている。白石は「『80歳までミニスカート履く』と、50歳頃に目標立てた私ではございますが…だ