グラビアアイドル波崎天結（25）が25日までにインスタグラムを更新。ひもビキニ姿を投稿した。波崎は「2nd写真集「丸みの誘惑」発売中」と告知。プールサイドでの赤いビキニ姿を投稿した。ビキニショーツのサイドリボンがほどけそうな、際どいショットを披露している。この投稿にフォロワーからは「外れてるよ」「惚れ惚れしますね」「あぁっ!紐が取れて見えちゃう!」「可愛すぎる」とコメントが寄せられている。波崎は25年8月、自