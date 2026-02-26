ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が25日までにインスタグラムを更新。ミニスカート姿を披露した。瀧山アナは「昨日の生放送、本当よく笑いました今週も頑張ります!」と宣言し、鏡越しの自撮りを投稿した。瀧山アナは水色のトップスとマイクロミニスカートを着用。美ボディーラインを見せている。この投稿にフォロワーからは「太もも細い」「いい女」「可愛すぎて犯罪」「ミニスカ最高」とコメントが寄せられている。瀧山アナ