日本テレビ黒田みゆアナウンサーが、25日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。黒田アナは「春を感じる1日でしたそんな日の衣装が春色でした」とコメントし、桜色のニット姿を投稿した。この姿にフォロワーからは「もうエースの風格が漂ってますね」「あまりにもかわいい」「萌え袖が可愛すぎるよ」とコメントが寄せられている。