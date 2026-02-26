フリーアナウンサー岩佐まり（42）が、25日までに自身のブログを更新。自身と、在宅介護をしている要介護5認知症の母の入院を報告した。岩佐アナは「私の出産のため、母はかかりつけの病院へ入院しました」とつづり「『レスパイト入院』というものです。介護される人や介護者が一時的な休息を取るためにある入院です」と説明した。続けて「今回は全然、休息ではありません。私、命懸けで頑張ってきます!!42年前に母は苦しんで私を