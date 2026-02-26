木村和司伝説〜プロ第１号の本性連載◆第１回：金田喜稔評（１）日本サッカー界において、プロサッカー選手登録制度の第１号となった木村和司氏。JSL（日本サッカーリーグ）の日産自動車、Jリーグ発足後の横浜マリノス（現横浜Ｆ・マリノス）で活躍し、日本代表の攻撃の柱としても輝かしい実績を残してきた稀代のプレーヤーだ。そんな木村氏にスポットを当てた連載がスタート。日本サッカーの黎明期に躍動した司令塔の秀逸さ、知ら