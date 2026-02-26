ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２６日、日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）にスタジオ生出演。サプライズに大粒の涙をこぼした。番組では中井が女性９人組グループ「ＮｉｚｉＵ」の大ファンで、中でもＭＩＩＨＩが推しであることが紹介された。すると黒田みゆアナウンサーが「きょうはこの方からも直筆