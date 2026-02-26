バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダリストの志田千陽（２８）が２５日、自身のインスタグラムを更新。３月末で退社する再春館製薬所の送別会でのショットを公開した。大きなケーキなどを前に笑顔の写真などを投稿。「再春館製薬所の社長含め、チームのみんなが送別会を企画してくださり、最後に楽しい時間を過ごすことができました。可愛いケーキまで準備してくださりとっても幸せでした。残り少ない時間ですが、みんな