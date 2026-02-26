フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が26日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に生出演。大ファンだというアーティストからの手紙に涙を流した。番組では中井にゆかりのある人物からのメッセージなどを紹介。「NiziU」MIIHIから直筆のメッセージが届き、同局の黒田みゆアナウンサーが代読した。メッセージの中でMIIHIからの手紙であると明かされると両手で顔を覆って涙を流し