9人組ガールズグループTWICEのNAYEON（ナヨン、30）が25日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。デコルテを大胆に露出したファッションを投稿した。パイナップルのスタンプを3つ並べた。ロングヘアを後ろでポニーテールに束ね、肩から胸元をあらわにした白のワンショルダートップスに白のフリフリミニスカート姿を公開。手にはフルーツなどを持ち、上目遣いやキス顔をしたポーズで、スラリと伸びた生脚も披露するショット