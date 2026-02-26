ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が25日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。竹中アナは「おはよう今日は華華天国担当日」と出演するラジオ番組をPRし、近影を投稿した。竹中アナはピンクベージュのニットを着用。横向きに立ち、"スイカップ"を強調させた。続いての投稿でもふんわりとした水色のトップスや、花柄スカートの春を感じるコーディネートを披露している。この投稿にフォロワーからは「横アングルマ