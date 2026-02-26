「使っていない家電はコンセントを抜くと節約になる」とよく耳にします。Wi-Fiルーターもその一つとして挙げられがちですが、実際に毎晩コンセントを抜くことで電気代はどの程度変わるのでしょうか。 本記事では、Wi-Fiルーターの待機電力の実態と、こまめな節約の効果について分かりやすく解説します。数字をもとに具体的に検証しながら、本当に優先すべき節電ポイントについても考えていきます。