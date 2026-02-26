◆“教える場”から“つながる場”へUCCコーヒーアカデミーは、新サービス“たのしみ、つながる。こころときめくコーヒーサロン”として、「ACADEMY SALON(アカデミーサロン)」を新設する。約3年ぶりとなる一般向け新講座で、従来の体系的な学習型講座とは一線を画し、「学び」と「くつろぎ」の中間に位置する体験型プログラムとなっている。背景には、コロナ禍を経たリアル体験への関心の高まりや、趣味を通じたコミュニティ需要