北朝鮮で開かれた朝鮮労働党第9回大会において、金正恩総書記は、経済不振や自然災害への対応の遅れを巡り、幹部の「怠慢」と「無責任体質」を厳しく糾弾した。自らの政策判断には一切触れず、現場に責任を押し付ける姿勢は、国民にとって既視感のある光景であり、多くは冷ややかな視線を向けているはずだ。その背景として想起されるのが、2023年8月の南浦市干拓地冠水被害をめぐる金氏の現地視察だ。豪雨で堤防が決壊し、広大な農