元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のタレント丸山桂里奈（42）が26日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。日常で感じた思いを意味深に記しつつ、生活をともにする「ポジティブな守護神」に感謝した。丸山は「怒りながらも、無駄だなて思いながらも、、、でもやっぱり納得いかないという気持ち」と、出来事こそ明かさなかったが複雑な心境を吐露。「それが人生ていうなら人生なのか。こんな時こそいつも支えてくれる人