アメリカの半導体大手エヌビディアは25日、去年11月から今年1月期の決算を発表し、売上高と純利益がともに過去最高を更新しました。エヌビディアが25日に発表した去年11月から今年1月期の決算では、売上高は前の年の同じ時期と比べ73％増の681億2700万ドル、日本円でおよそ10兆6500億円でした。純利益は94％増の429億6000万ドル、日本円でおよそ6兆7200億円で、売上高・純利益ともに過去最高を記録しました。AIデータセンター向け