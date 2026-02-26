All About ニュース編集部は2026年2月13日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「結婚発表に驚いたアイドル」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、AKB48をはじめとする「48グループの元アイドル」に特化したランキングを作成。現在まで、「48グループ」からは、数多くのアイドルが卒業し結婚しています。「結婚発表に驚いた48グループの元アイドル」を見ていきましょう。※すでに離婚を発表しているタレントが含