レアル・マドリーは現地２月25日、チャンピオンズリーグのノックアウトフェーズ進出を懸けたプレーオフの第２レグで、ベンフィカと本拠地サンティアゴ・ベルナベウで対戦。第１レグを１−０で制していたなか、今回も２−１で勝利し、16強入りを決めた。非常に大きな注目を集めた再戦だった。というのも第１レグの際、ヴィニシウス・ジュニオールが、コーナーフラッグ付近で独特なゴールセレブレーションを披露すると、ベンフィ