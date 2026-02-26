2025年、静岡県沼津市の70代の女性から現金1150万円をだまし取った疑いで、中国籍の19歳の男が2026年2月25日に逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、中国籍で住所不定の無職の男（19）です。 警察によりますと、男は、氏名不詳の人物らと共謀して、2025年2月中旬に沼津市に住む無職の70代の女性宅に警察官や検察官などを装って「ヤクザがあなたの口座にお金を振り込んでいる」「お札の番号を調べる必要がある」「金融庁