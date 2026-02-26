2つの報道が示した高市総理の為替・金利観 2月25日付の毎日新聞によると、16日に行われた植田日銀総裁との会談で、高市総理が追加利上げに対して難色を示していたという。高市総理は、2024年の自民党総裁選挙中に、「今金利を上げるのはアホやと思う」と発言したことなどから、利上げには慎重との見方が強かったが、上述の植田総裁に対する姿勢が事実なら、今も金融政策についての考え方は変わっていない可能性が高いのではないか