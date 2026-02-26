金融会社から融資金計３億円を詐取したとして、東京地検は２４日、鉄鋼建材専門商社「伊藤忠丸紅住商テクノスチール」（東京）の元土木建材部長・桜井宏至被告（５７）を詐欺罪などで東京地裁に追起訴した。同被告は７億円を詐取したとしてすでに起訴されている。地検は同日、同被告の共犯として警視庁に１月に詐欺容疑などで逮捕された男性（７３）については不起訴とした。