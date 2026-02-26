２５日は８Ｒまで雨が降り、時折、強風が吹くというコンディションで行われた。佐々木世麗騎手＝園田・尾林幸二厩舎＝は砂をかぶるのは慣れているものの、強風にはお手上げで「靴の中まで水が入って…」と苦笑い。それでも９Ｒをグランドライブに騎乗して勝ち開催４日間連続勝利とリズムはいい。「前走、乗った小牧さんが“走るね”ってびっくりしてました」と７馬身差をつける快勝劇に驚きの表情。２６日は前走３着のヤシロ