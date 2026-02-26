◆米大リーグオープン戦ダイヤモンドバックス７―１０ドジャース（２５日・米アリゾナ州スコッツデール＝ソルトリバーフィールド）ワールドシリーズ３連覇を目指す王者ドジャースがオープン戦開幕から５連勝と強さを見せた。佐々木朗希投手（２４）は先発で予定の２回を投げ切れず、１回１／３を３安打２四球３奪三振で３失点となったが、打線が５回と７回に４点ずつ奪うなど、７安打も９四球を選んで１０得点と着実に得点を重