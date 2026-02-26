米スポーツ専門局ＥＳＰＮは２５日（日本時間２６日）、メジャー３０球団の開幕オーダーを予想し、格付けを公開。３連覇に挑むドジャースが貫禄の１位選出となった。二刀流復活となる大谷は１番の予想で、２番タッカー、３番ベッツ、４番フリーマン、５番スミスと続く、豪華なラインアップ。９人中７人がメジャートップ１０級で、打線の強さだけでの想定勝利数を「８９・７」とはじき出した。以下日本人野手所属球団では５位