血液を汚す怖い歯周病 歯周病菌が血液にのって全身へ 歯周病は口の中だけの問題と思われがちですが、実は全身に悪影響を及ぼすこわい病気です。放置すると、心臓病や脳卒中、糖尿病、認知症など、さまざまな病気のリスクを高めてしまいます。もちろん血管・血液の老化にも繋がるので、口の中の健康には体と同様、細心の注意が必要です。 歯周病の原因は、歯に付着する歯垢（プラーク）にあります。歯垢は細菌が繁殖し