ダイエットで重要なのは「何を食べないか」ではなく「何をたべるか」 食べないダイエットから卒業しよう！ 多くの人がダイエットに失敗する理由のひとつに、短期集中で体型を変えようとしていることが挙げられます。確かに１カ月で５kg体重を落とすことは理論的に可能ですが、それだと脂肪とともに筋肉も大幅に落ちてしまうケースがほとんど。食事の量を減らし続けないと効果が出にくくなるばかりか、リバウンドのリスクが