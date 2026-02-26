キノコは植物にカウントされない？ 植物ではないが、植物と関係が深い キノコはコケやシダのように胞子（キノコの生殖細胞）で増えますが、植物ではなく菌類というものです。 生物全体は３つの「界」に分けられます。「植物界」「動物界」「菌界」です。菌類はこの菌界に属する生物です。 菌類といっても大腸菌のような細菌とは異なります。ちなみに細菌は細胞に核のない「原核生物」で酵母菌やキノコは核のある「真核生物」で