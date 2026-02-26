最近よく聞く「オメガ３系の油」って何がいいの？ 油選びに重要な「オメガ○系」 油に関して「オメガ○系」という言葉を聞いたことがないでしょうか？これは脂肪酸のうち不飽和脂肪酸を特徴の違いから種類分けした呼び名です。同じ不飽和脂肪酸でも「オメガ○系」ごとに体への作用が全然異なるのです。 基本的には、オメガ３系、６系、９系の３つに分けられます。炭素の二重結合の位置が「オメガ○系」の数字になっています。