ドル円理論価格1ドル＝155.21円（前日比-0.57円） 割高ゾーン：156.08より上 現値：156.16 割安ゾーン：154.35より下 過去5営業日の理論価格 2026/02/25155.78 2026/02/24155.28 2026/02/23155.46 2026/02/20154.77 2026/02/19155.07 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動