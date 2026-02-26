サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）で決勝トーナメント進出プレーオフ（PO）第2戦が25日に行われ、昨季王者パリ・サンジェルマン（フランス）は南野拓実が負傷欠場したモナコ（フランス）とホームで2―2と引き分け、2戦合計5―4で突破を決めた。前身の欧州チャンピオンズ杯を含めて最多優勝15度を誇るレアル・マドリード（スペイン）はホームでベンフィカ（ポルトガル）を2―1で退け、合計3―1で勝利。1次リーグ最終戦