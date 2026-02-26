俳優・宮本茉由が主演を務めるテレビ東京の水ドラ25『この愛は間違いですか〜不倫の贖罪』（毎週水曜深1：00〜深1：30）の第8話が25日深夜に放送され、戸塚祥太の怪演に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「キャー」一線を越え…広場で向き合う宮本茉由＆戸塚祥太主人公・松本菜穂（宮本）は、スーパーのパートとして働く主婦。旅行代理店に勤める夫・省吾（猪塚健太）とは結婚2年目を迎え、夫