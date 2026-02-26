アドバンテストが強弱観対立のなかも利益確定売りをこなし３連騰、１月２９日につけた上場来高値２万９２５０円を約１カ月ぶりに奪回した。さかのぼって１月２９日はマド開け急騰で最高値をつけたものの、その後は急速に伸び悩み大陰線を形成していた。翌３０日にはマドを開けて反落し調整局面に入っており、テクニカル的には大天井形成の可能性も意識されたが、それを見事に覆しての青空圏再突入となった。前日の米国株市場では