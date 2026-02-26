ＫＨネオケムは反発している。２５日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、投資会社ストラテジックキャピタル（東京都港区）による株式保有割合が１０．９１％から１２．０５％に上昇したことが判明。これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「純投資及び状況に応じて重要提案行為などを行うこと」としており、報告義務発生日は２月１７日となっている。 出所：MINKABU PRESS