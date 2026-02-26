ピクスタが６日続伸している。２５日の取引終了後に関東財務局に提出された大量保有報告書で、光通信グループの光通信と共同保有者の株式保有割合が５．０８％と新たに５％を超えたことが判明しており、これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は純投資で、報告義務発生日は２月１７日となっている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS