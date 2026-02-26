伊藤忠食品が大幅高で３日続伸。上場来高値を更新した。伊藤忠商事は２５日の取引終了後、伊藤忠食に対し完全子会社化を目的にＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表。伊藤忠食の株価はＴＯＢ価格１株１万３０００円を上回って推移している。 買い付けは伊藤忠の完全子会社のＦＭＤＩが実施する。ＴＯＢが成立した場合、伊藤忠食は所定の手続きを経て上場廃止となる見通し。買付予定数量の下限は１８０万１９００株（