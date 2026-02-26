日本電子材料は全体上げ相場のなか逆行安。２５日取引終了後、１７３万９２００株の新株式発行と、上限２６万８００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施すると発表した。発行価格は３月１０～１２日のいずれかの日に決定する。調達資金約１４０億円（手取り概算額）は、ＡＩ関連半導体市場の拡大に伴って増加するメモリー向けＭタイププローブカード（ＭＥＭＳ技術を用いたプロ