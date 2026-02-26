京極運輸商事が反落している。２５日の取引終了後に、１１万５０００株の立会外分売を実施すると発表しており、短期的な需給面への影響が警戒されているようだ。スタンダード市場における流通株式時価総額及び流通株式比率の項目に関する基準を充たしていないことから、これらの早期達成を目指し株式の分布状況の改善と流動性の向上を図るのが狙い。分売予定期間は３月５～６日で、分売値段は分売実施日の前日の終値