サスメドが大幅続伸し昨年来高値を更新している。２５日の取引終了後に、あすか製薬ホールディングス子会社のあすか製薬との産婦人科領域における治療用アプリの共同研究開発及び販売に関する契約で、開発の進捗に応じたマイルストンを達成したと発表しており、これを好感した買いが入っている。 今回達成したマイルストンは、契約に基づき研究開発を行っている月経前症候群・月経前不快気分障害を対象とした治療用ア