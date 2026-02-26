櫻坂46のキャプテン・松田里奈が、26日放送のTBS系『THETIME，』（前5：20）に出演。乃木坂46のキャプテン・梅澤美波が、41枚目シングルの活動をもって乃木坂46を卒業することを発表したことを受け、コメントを寄せた。【撮り下ろしカット】佇まいから美しすぎる…儚い表情も見惚れる梅澤美波松田は「梅澤さんも副キャプテンからキャプテンと、境遇としてはすごく似ていると感じていたので、同志という感覚でやらせていただ