ヤンキースは25日（日本時間26日）、球団OBのCC・サバシア氏（45）の功績を称え、背番号52を永久欠番とし、モニュメント・パークに記念プレートを設置することを発表した。式典は9月26日（土）、ボルチモア・オリオールズ戦（午後7時5分開始）に先立って行われる。サバシア氏は、ヤンキース史上24人目の永久欠番対象選手（または監督）となる。サバシアの現役時代のチームメートで、既に永久欠番となっているのは、デレク・ジ