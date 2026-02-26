カンボジア南東部の特殊詐欺の拠点で拘束され、先月、日本に移送された男女11人が、70代の女性から現金500万円をだまし取った疑いで再逮捕されました。【映像】偽造された逮捕状佐伯皇正容疑者（20）ら11人は去年、仲間と共謀して警察官などを装ってうその電話をかけ、横浜市の70代の女性から現金500万円をだまし取った疑いが持たれています。警視庁によりますと、佐伯容疑者らはSNSのビデオ通話機能を使って女性に対し「あ