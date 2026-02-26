◆姫路競馬５日目（２月２６日）《小牧太》１勝を挙げて４２勝。アイファーキャップ（９Ｒ）に自信。「好勝負を見込んでいる」（◎）。ダイヤグラフ（１０Ｒ）も「スタート五分なら」（◎）。《下原理》２２勝。シェナマックス（１１Ｒ）で重賞制覇に燃える。「長くいい脚を使うイメージ。楽しみ」（◎）。アイムアクイーン（７Ｒ）も「叩き２走目で前進に期待」（◎）。エイシンシギー（３Ｒ）は「勝ち上がりで、どこ