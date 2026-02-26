ミラノ・コルテイナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２６日、日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）にスタジオ生出演した。チャーミングな笑顔と演技で日本中を魅了した中井。番組では同局の山本紘之アナウンサーが「街の人からも聞きたいことがあるということで質問を聞いてきました」と街頭インタビューの映像を紹介。その中で大学１年